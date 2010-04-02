В Житомирской обл. число малых предприятий пищепрома выросло

В Житомирской области за январь-март текущего года количество малых предприятий, осуществляющих деятельность в пищевой промышленности, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 73 предприятия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, это предприятия разных форм собственности, которые занимаются производством пищевых продуктов и напитков. На сегодняшний день в области хлебобулочные и мучные кондитерские изделия производят 34 предприятия, мясо и колбасу – 19, рыбную продукцию – 5, безалкогольные напитки – 4 предприятия.

Производством муки и круп в регионе занимаются 11 малых предприятий, в т.ч. 6 мельниц принадлежат сельхозпредприятиям.