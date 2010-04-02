Аграрии Днепропетровщины засеяли яровыми 83 тыс. га

Аграрии Днепропетровской области посеяли яровые культуры - ячмень и пшеницу - на площади 83 тыс га.

Обэтом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации.

Посевная компания началась на текущей неделе в южных районах региона – Никопольском, Софиевском, Апостоловском.

В текущем году в Днепропетровской области планируется засеять яровыми 1,185 млн. га. В частности, более 275 тыс. га будет засеяно яровым ячменем, 196 тыс. га – кукурузой на зерно, около 500 тыс. га - подсолнечником.

Сельхозпроизводители Днепропетровской области на 100% обеспечены семенами зерновых и технических культур.