Аграрии Днепропетровщины засеяли яровыми 83 тыс. га
19:03, 02 апреля 2010Агро
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Посевная началась на текущей неделе
Аграрии Днепропетровской области посеяли яровые культуры - ячмень и пшеницу - на площади 83 тыс га.
Обэтом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации.
Посевная компания началась на текущей неделе в южных районах региона – Никопольском, Софиевском, Апостоловском.
В текущем году в Днепропетровской области планируется засеять яровыми 1,185 млн. га. В частности, более 275 тыс. га будет засеяно яровым ячменем, 196 тыс. га – кукурузой на зерно, около 500 тыс. га - подсолнечником.
Сельхозпроизводители Днепропетровской области на 100% обеспечены семенами зерновых и технических культур.
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