Госводхоз объясняет массовую гибель рыбы длительным ледоставом

В Государственном комитете Украины по водному хозяйству на обращение заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО объяснили, что массовая гибель рыбы на Киевском море вызвана удушением вследствие длительного периода сплошного ледостава на водохранилище.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

В полученном ответе от Госводхоза отмечается, что ввиду значительных снегозапасов в бассейне Днепра, высокую текущую водность рек, прогнозируемое стремительное развитие паводковых процессов и с целью приема паводковых вод и безаварийного их пропуска, Межведомственная комиссия по установлению режимов работы днепровских водохранилищ установила осуществить на протяжении февраля и первой половины марта предпаводковую отработку каскада. Так, с 1 февраля по 16 марта уровень воды в Киевском водохранилище снизился с отметки 102,24 м до 101,49 м, то есть за 45 суток на 75 сантиметров, интенсивностью 1-3 см на сутки.

Кроме того, сообщается, что для увеличения растворенного кислорода в воде рабочая группа комиссии решила в период предпаводковой отработки позволить поднятие уровня воды в Киевском водохранилище на 30-40 см. Благодаря этому сплошной ледовый покров на отдельных участках водохранилища был разрушен, что способствовало обогащению верхнего слоя воды растворенным кислородом, и это несколько улучшило условия существования рыбы.

В то же время Госводхоз акцентирует, что указанные работы не могли повлечь придавливания рыбы льдом. «Гибель рыбы возникла в связи с рядом негативных факторов, которые в 2010 году совпали во времени, а именно: длительный период сплошного ледостава на водохранилище (с декабря по март) и, как следствие, отсутствие связи водной поверхности со слоем воздуха; большое естественное содержание гумусовых веществ в воде увеличивает показатель цветности, происходят процессы поглощения кислорода и как результат - заморные явления и удушение рыбы; отсутствие мероприятий со стороны рыбохозяйственных организаций относительно улучшения условий существования рыбных ресурсов в зимний период; негативное действие ледового покрова на мелководье», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в средствах массовой информации появились многочисленные сообщения о массовой гибели рыбы, вызванной спуском воды из Киевского водохранилища. По информации СМИ, ОАО «Укргидроэнерго» осуществило этот спуск в соответствии с решением Межведомственной комиссии при Госводхозе Украины для предупреждения опасных последствий весеннего наводнения. В результате таких действий уровень воды в Киевском водохранилище упал настолько, что лед во многих местах лег на дно и придавил своим весом рыбу, собравшуюся на мелководье. Одной из возможных причин решения о спуске воды средства массовой информации называли опасения из-за вероятности затопления домов в Конча-Заспе, район которой может одним из первых пострадать в результате вероятного весеннего паводка.

16 марта заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявил, что направил обращение Министерству охраны окружающей природной среды и Государственному комитету Украины по водному хозяйству с просьбой выяснить обстоятельства спуска воды на Киевском море, что привело к массовой гибели рыбы.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО попросил предоставить информацию, каким образом будет в дальнейшем осуществляться регуляция воды в Киевском водохранилище, к каким последствиям это может привести и каким образом будут возмещены потери рыбных ресурсов, вызванные быстрым снижением уровня воды.