Главой правления «Винницамолоко» назначен Рилик

Наблюдательный совет ОАО «Винницамолоко» назначил Главой правления «Винницамолоко» назначен Максима РИЛИК вместо Натальи БЕЛЫХ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, экс-глава правления Н.БЕЛЫХ акциями общества не владеет.

Справка УНИАН. ОАО "Винницамолоко" занимается заготовлением, переработкой молока и производством продукции из цельного молока.

"Винницамолоко" в 2008 году увеличило убытки на 42,3% или на 1,908 млн. грн. по сравнению с 2007 годом - до 6,419 млн. грн. Чистый доход "Винницамолоко" сократился на 6,77% или на 4,903 млн. грн. - до 67,552 млн. грн.

63,88% акций ОАО «Винницамолоко» принадлежит компании Monteforte Holding Limited (Британские Виргинские острова), 23,79% - Украинско-Белорускому обществу с ограниченной ответственностью фирме "Луксор".