В Житомирской области выросла закупка молодняка КРС

По состоянию на 31 марта в Житомирской области количество договоров контрактации на закупку молодняка крупного рогатого скота к аналогичному показателю прошлого года выросло вдвое - до 1 тыс. 147 договоров.

(контрактация -заключение договора между предприятиями, производящими продукцию и организациями, заготовляющими и сбывающими эту продукцию-УНИАН) .

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно этих договоров в указанном периоде у аграриев области в личных крестьянских хозяйствах закуплено 59 голов КРС.

Напомним, что руководство АПК Житомирской области разработало ряд мер по увеличению поголовья крупного рогатого скота,которые уже дали определенные положительные результаты. Так, его поголовье в январе-феврале 2010 года выросло на 6,6%, или 16 тыс. голов, – до 256,7 тыс. голов. В частности, поголовье коров за указанный период увеличилось на 0,9%, или на 1,4 тыс. голов. На начало марта т.г. во всех категориях хозяйств области насчитывалось в целом 149,4 тыс. коров. Численность КРС выросла и в сельхозпредприятиях области, где на сегодняшний день содержится 95,1 тыс. голов, что на 3,3%, или 3 тыс. голов, больше, чем было на начало года. В частности, поголовье коров с начала увеличилось на 0,6%, или 200 голов, – до 36 тыс. голов.