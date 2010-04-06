В Украине сократилось использование минеральных удобрений на 16%
12:14, 06 апреля 2010Агро
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В 2009 году
Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) с ссылкой на данные Госкомстата.
Согласно сообщению, Украина нарушила позитивную тенденцию к увеличению использования минеральных удобрений, которая наблюдалась с 2000 года.
По словам эксперта аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса Андрея Товстопята, если в 2000-2001 годах в Украине минеральные удобрения вносились на 25-30% общей посевной площади, то в 2008 году этот показатель вырос до 69%. В связи с финансовыми затруднениями сельхозпроизводителей в 2009 году доля удобренных посевов составила уже 63%.
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