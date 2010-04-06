В Украине сократилось использование минеральных удобрений на 16%

В Украине в 2009 г. сократилось использование минеральных удобрений на 16%, по сравнению с 2008 г., до 0,89 млн. тонн минеральных удобрений в перерасчете на действующее вещество.

Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) с ссылкой на данные Госкомстата.

Согласно сообщению, Украина нарушила позитивную тенденцию к увеличению использования минеральных удобрений, которая наблюдалась с 2000 года.

По словам эксперта аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса Андрея Товстопята, если в 2000-2001 годах в Украине минеральные удобрения вносились на 25-30% общей посевной площади, то в 2008 году этот показатель вырос до 69%. В связи с финансовыми затруднениями сельхозпроизводителей в 2009 году доля удобренных посевов составила уже 63%.