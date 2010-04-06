Аграрии Кировоградской области засеяли 44 тыс. га ранних зерновых

Аграрии Кировоградской области на начало апреля 2010 года засеяли 44 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур или 16% от запланированных площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управлении агропромышленного развития Кировоградской областной администрации Иван ВЛАДОВ.

По его данным, ярой пшеницей засеяно 0,3 тыс. га (9% от плана), ярым ячменем – 37,6 тыс. га (15%), овсом – 1 тыс. га (15%), горохом – 5,1 тыс. га (27%).

По словам И.ВЛАДОВА, в этом году посевные работы хоть и проходят в интенсивном режиме, затянутся до мая, когда будут сеять подсолнечник и кукурузу.