Завтра ожидается небольшой дождь

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, только в западной, а утром и днем и в южной части небольшой дождь, в Крыму умеренный.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°, в Закарпатье до 18°; в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киевской области в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.