Государственный комитет рыбного хозяйства Украины (Госкомрыбхоз) планирует сократить незаконный вылов рыбы в период нереста как минимум на 30%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно сообщению, на протяжении апреля-мая этого года оперативная инспекция Госкомрыбхоза проведет рейды по крупнейшим водоемам страны. Особое внимание будет уделяться тем регионам, в которых по итогам прошлого года был зафиксирован наибольший объем незаконно изъятых водных живых ресурсов.

По словам первого заместителя председателя Госкомрыбхоза Дмитрия ФЕДОТЕНКОВА, в ближайшие месяцы комитет планирует усовершенствовать систему контроля за выловом рыбы. «По сравнению с существующей она будет значительно жестче», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году органами рыбохраны разоблачено 120 тыс. нарушений правил рыболовства, из которых почти 30 тыс. квалифицируются как грубые. Общее количество задержанной незаконно добытой рыбы в прошлом году составило почти 611 тонн. Убытки, причиненные рыбному хозяйству, в 2009 году составили более 38,7 млн. грн.