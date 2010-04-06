"Кредит-Рейтинг" повысил рейтинг облигаций «Агропродукта»

16:03, 06 апреля 2010
Агро
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До уровня uaВВ

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга выпусков именных процентных облигаций (серия A) ООО «Агропродукт» на сумму 65 млн. грн. с уровня uaВ- до уровня uaВВ, сообщили УНИАН в пресс-службе "Кредит-Рейтинга". Прогноз рейтингов – стабильный.

К факторам, поддерживающим уровни кредитных рейтингов, в агентстве отнесли: наличие поддержки со стороны ПАО «Имэксбанк» (договор поручительства); наличие мощностей, позволяющих выполнять работы по производству сельскохозяйственной продукции.

Факторами, ограничивающими уровни кредитных рейтингов, по мнению "Кредитного-Рейтинга" являются: высокая долговая нагрузка; незначительный опыт деятельности эмитента в сфере производства сельскохозяйственной продукции;

чувствительность деятельности эмитента к изменениям государственной политики в агропромышленном комплексе, а также ощутимое влияние сезонных факторов на деятельность эмитента.

По информации "Кредит-Рейтинга", заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Основным направлением деятельности ООО «Агропродукт» (г. Одесса) является торговля продовольственными товарами.

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