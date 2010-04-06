УКАБ: аграрии не получат вовремя средства защиты растений

Украинские аграрии вовремя не получат средства защиты растений (СЗР) из-за неурегулированности процедуры лицензирования этих средств.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

В ассоциации обеспокоены ситуацией, сложившейся с лицензированием средств защиты растений. По их данным, после принятия Кабинетом Министров Украины постановления №1406 от 23 декабря 2009 года «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2010 год» прошло уже более трех месяцев, а процедура выдачи разрешительных документов для получения лицензий на импорт и дальнейшего таможенного оформления СЗР все еще не урегулирована.

Так, Министерство окружающей среды, разработав временную процедуру для выдачи согласования на лицензирование импорта в 2010 году, не имеет четких сроков, в течение которых рассматривается пакет документов и выдается согласование. Помимо этого, срок рассмотрения пакета документов на выдачу лицензий на импорт в Министерстве экономики составляет до 30 календарных дней.

«Все это может привести к тому, что аграрии вовремя не получат высококачественные СЗР, необходимые для ухода за растениями», – заявляют в ассоциации.

По словам президента УКАБ Алекса ЛИССИТСЫ, несвоевременное внесение или вообще невнесение СЗР может привести к катастрофическим последствиям для всего сектора и экономики государства. Он сообщил, что средняя урожайность пшеницы без своевременного внесения СЗР может снизиться с прошлогодних 35 ц/га до 20 ц/га в этом году, снизив при этом не только валовой сбор, но и экспорт. Таким образом, Украина может потерять лишь на экспорте пшеницы до 1 млрд. долл. То же самое касается таких культур, как подсолнечник, кукуруза и рапс.

А.ЛИССИТСА добавил, что, принимая во внимание новую директиву Евросоюза, которая повлияет на нынешний экспорт рапса в Европу, общие потери аграриев могут достичь нескольких миллиардов долларов.

Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» обращается к Министерству окружающей среды и Министерства экономики Украины с просьбой как можно скорее уладить данный вопрос.