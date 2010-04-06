Новокаховский комбинат хлебопродуктов сократил чистую прибыль

ОАО "Новокаховский комбинат хлебопродуктов" (г Новая Каховка, Херсонская обл.) по итогам 2009 г., в сравнении с показателем 2008 г., сократил чистую прибыль в 9 раз – с 1,441 млн. грн. до 160 тыс. грн.

Об этом сказано в отчете компании, размещенном в системе официального раскрытия информации ГКЦБФР.

Чистый доход компании в 2009 г., по сравнению с предыдущим периодом, незначительно вырос – на 5,16% до 44,333 млн. грн. В то же время валовая прибыль ОАО при этом сократилось на 15,3% - до 2,881 млн. грн.

Справка УНИАН. "Новокаховский комбинат хлебопродуктов" создан в 1951 г. как госпредприятие, в 1998 г реорганизован в ОАО.

Предприятие в основном специализируется на хранении и переработке зерновых культур и подсолнечника, а также на производстве хлебобулочных изделий. В состав предприятия входя элеватор, складские помещения, пекарня, комбикормовый завод, тепловозное депо с подъездными ж/д путями.

97,9888% акций ОАО "Новокаховский комбинат хлебопродуктов" принадлежит компании "Альфред С. Топфер Интернешенл Нидердланды БВ" (Роттердам, Нидерланды").

Уставный капитал ОАО "Новокаховский комбинат хлебопродуктов" - 4,276 млн. грн.