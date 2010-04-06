АМК оштрафовал Хмельницкий супермаркет "Таврия В"

Хмельницкое областное отделение АМКУ оштрафовало ЧП "Таврия Плюс" (супермаркет "Таврия В") на 17 тыс. грн. за недобросовестную конкуренцию.

Об этом УНИАН сообщил председатель отделения Виталий ОЛУЙКО.

По его словам, ООО "Фоззи-Т" (Универсам "Сильпо") обратилось в отделение АМК с заявлением о проявлениях недобросовестной конкуренции со стороны филиала "Хмельницкая" ЧП "Таврия Плюс".

Как выяснилось, с 4 по 17 мая 2009 в хмельницком супермаркете "Таврия В" (ул. Заречанская, 11/4) проводилась рекламная акция. Для освещения акции предприятие изготовило открытку со слоганом "Самые низкие цены в городе".

"Содержание листовки создавало у потребителей мнение, что цены действуют на весь товарный ассортимент, хотя цены действовали на отдельные виды товаров. Проведенное отделением сравнение уровня цен на отдельные продукты питания показало, что цены в других торговых сетях города были ниже, чем у ЧП «Таврия Плюс» во время проведения акции. Кроме того, сообщения в рекламе неправдивых сведений относительно цены товаров могло поставить филиал "Хмельницкая" ЧП "Таврия Плюс" в более выгодное положение и предоставить ему преимущества среди других субъектов хозяйствования. За распространение ложных сведений супермаркет и был оштрафован", - пояснил В.ОЛУЙКО.