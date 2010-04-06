Кременчугский хлебокомбинат сократил убыток

В 2009 году ОАО «Кременчугский хлебокомбинат» (г. Кременчуг. Полтавская обл.) сократило убыток на 20%, или 88 тыс. грн., по сравнению с 2008 годом, до 372 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

По данным комбината, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., предприятие увеличило сумму активов на 30% - с 45848,0 тыс. грн. до 59671,0 тыс. грн., сумма основных средств увеличилась на 5% - с 15928,0 тыс. грн. до 16830,0 тыс. грн., дебиторская задолженность выросла на 18% - с 3903,0 тыс. грн. до 4635,0 тыс. грн.

Напомним, ОАО "Кременчугский хлебокомбинат" - монополист по поставке хлеба в Кременчуге. Значительная часть продукции реализуется в Глобинском, Кременчугском, Козельщанском, Кобеляцком районах области. Предприятие выпекает около 40 тыс. тонн хлеба в сутки.