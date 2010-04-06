Лубенский молочный завод сократил прибыль

ОАО «Лубенский молочный завод» (Лубны, Полтавская обл.) по итогам 2009 года сократило чистую прибыль на 1%, или 49 тыс. грн., – до 5,1 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в газете «Зоря Полтавщины».

Согласно сообщению, в 2009 году предприятие увеличило сумму активов на 7% – до 49,1 млн. грн. по сравнению с 2008 годом, уменьшило сумму основных средств на 13% – до 13,8 млн. грн., а также увеличило дебиторскую задолженность на 20% – до 30,1 млн. грн.

Вопрос распределения прибыли, отчет правления о работе в 2009 году и планах на 2010 год будут рассмотрены на собрании акционеров 19 мая т.г.

Справка УНИАН. ОАО «Лубенский молочный завод» – современное предприятие пищевой промышленности. Завод производит продукцию под торговой маркой "Гармония". Ассортимент мороженого составляет более 60 наименований. Также завод производит кисломолочную продукцию, масло, большой ассортимент творожных изделий.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 83,6% акций завода принадлежат компании «Лубнымолоко».