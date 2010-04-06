В Винницкой обл. площади под посевами рапса будут пересеваться

В Винницкой области площади под погибшими посевами рапса будут пересеваться культурами ранней группы зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, в результате засушливой осени прошлого года было посеяно лишь 70 га озимого рапса. В.КОРОВИЙ отметил, что на сегодняшний день лишь 50% посевов можно считать такими, которые являются пригодными для дальнейшего использования.

Он также рассказал, что сейчас отрабатывается комплекс мероприятий и на этих площадях будут пересеваться культуры ранней группы зерновых. Также он добавил, что в связи с тем, что в 2009 году были сокращены площади под посевами рапса, в этом году планируется посеять больше кукурузы и подсолнечника.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году площади посевов озимого рапса составляли 130 тыс. га.