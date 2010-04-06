Рентабельность сельского хозяйства в 2009 году составила 13%

Уровень рентабельности сельского хозяйства в 2009 году составил 12,9%, что соответствует показателю 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской аграрной конфедерации (УАК) со ссылкой на данные Госкомстата.

Согласно сообщению, в отрасли растениеводства прибыльность уменьшилась с 19,6% до 16,4% из-за снижения эффективности производства зерновых культур и рапса. Вместе с тем, а отрасли животноводства рентабельность выросла с 0,1% до 5,4% за счет повышения эффективности производства свинины.

В УАК отмечают, что в 2009 году наблюдалось значительное увеличение эффективности производства сахарной свеклы и подсолнечника – до 36,7% и 41,7% – за счет повышения цен.