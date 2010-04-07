ЕБРР намерен предоставить кредит «Мироновскому хлебопродукту»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изучает возможность предоставления 50 млн. долл. США кредита компании "Мироновский хлебопродукт". Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

Отмечается, что правление банка планирует рассмотреть вопрос выделения кредита 6 мая т.г. Средства планируется выделить для финансирования оборотного капитала компании, в связи с ее расширением.

Справка УНИАН. «Мироновский хлебопродукт» – одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, основанная в 1998 году. Основная деятельность группы – разведение птицы, а также производство и продажа продуктов из курятины, в основном под маркой «Наша Ряба».

«Мироновский хлебопродукт» имеет три основных направления деятельности: птицеводство и сопутствующие производства (производство охлажденной курятины, продуктов быстрого приготовления, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса); другие сельскохозяйственные операции (производство колбасных изделий и копченостей, свежей говядины премиум-класса, фуа гра, фруктов).

По данным Госкомстата, в 2008 году на «Мироновский хлебопродукт» приходилось около 40% производства мяса птицы в Украине. В прошлом году холдинг в целом выпустил 225 тыс. тонн мяса.