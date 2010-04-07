Полтавская область начала посевную кампанию

Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Владимир Андриенко.

По его словам, наиболее активно эта работа ведется в южных районах области: Кременчугском, Глобинском и Новосанжарском.

Параллельно во всех регионах области аграрии начали подкормку озимых.

Как отмечают в главном управлении агропромышленного развития ОГА, подавляющее большинство хозяйств обеспечены всем необходимым для проведения комплекса весенних работ - семенами, минудобрениями и горюче-смазочными материалами. Главный фактор, который теперь будет влиять на темпы работ, - это погода, отмечают в профильном управлении облгосадминистрации.