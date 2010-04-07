Полтавская область начала посевную
11:45, 07 апреля 2010Агро
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В южных районах
Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Владимир Андриенко.
По его словам, наиболее активно эта работа ведется в южных районах области: Кременчугском, Глобинском и Новосанжарском.
Параллельно во всех регионах области аграрии начали подкормку озимых.
Как отмечают в главном управлении агропромышленного развития ОГА, подавляющее большинство хозяйств обеспечены всем необходимым для проведения комплекса весенних работ - семенами, минудобрениями и горюче-смазочными материалами. Главный фактор, который теперь будет влиять на темпы работ, - это погода, отмечают в профильном управлении облгосадминистрации.
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