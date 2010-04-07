Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 07.04.10)

Обзор за неделю 29 марта - 4 апреля

Пшеница.

Как и прогнозировалось, цены на пшеницу продолжили испытывать давление на фоне слабых фундаментальных факторов и укрепления доллара на валютном рынке. Так, на сегодняшний день бушель зерна на Чикагской Бирже стоит $4,62 ($169,85 за тонну). Вышедшие данные Минсельхоза США по запасам пшеницы свидетельствуют о рекордном росте объемов. В частности, на 1 марта запасы пшеницы в США (у фермеров, трейдеров и переработчиков) составляли 36,8 млн. тонн, что почти на треть больше, чем за аналогичный период 2009 года. Усиливают давление на котировки и тенденции на валютном рынке, где доллар США укрепляется к основным конкурентам, что делает американский экспорт более дорогим на мировом рынке. В итоге нисходящий тренд по зерну в ближайшую неделю сохранится.

Кукуруза.

Продолжают дешеветь и контракты на кукурузу. В частности, цены уже опустились ниже отметки $3,5 за бушель ($137,79 за тонну) – минимум с сентября 2009. Новости о возможных рекордных урожаях (+35% г/г) в Латинской Америке, а также данные от МСХ США существенно снижают привлекательность фьючерсов на кукурузу. На 1 марта запасы этого зерна в США достигли максимальных значений за последние 23 года. В итоге пока каких-либо факторов, способных поддержать рост цен, нет.

Свинина.

Стремительный рост (+8%) на минувшей неделе продемонстрировали цены на свинину, достигнув отметки $0,77 за фунт ($1694 за тонну). На рынке все больше признаков растущего спроса на мясо. Переработчики увеличивают производство (+1% по сравнению с прошлым годом), оптовые цены на свинину растут (+30% г/г), в итоге и биржевые цены достигли максимумов последних лет. При этом потенциал роста еще не исчерпан.

Обзор сайту "УНИАН-Экономика" предоставила ФК "Калита-Финанс"