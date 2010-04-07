Аграрии Херсонской области посеяли 73% площадей яровых

Аграрии Херсонской области засеяли 72,7% площадей ранних яровых культур – 226,32 тыс. га.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития областной государственной администрации, в частности, по данным на 6 апреля сельхозпроизводители засеяли ранними зерновыми культурами 86,7% запланированных площадей – 165,37 тыс. га.

Ячменя засеяно – 157,23 тыс. га, овса – около 3,5 тыс. га, пшеницы - 0,89 тыс. га.

Всего под урожай 2010 года в регионе запланировано засеять яровыми культурами 776,9 тыс. га, из которых яровые зерновые составляют 30,6% – 237,7 тыс. га.