Банк «Хрещатик» предоставил кредит «Киевмлыну»

КБ «Хрещатик» предоставил кредит ОАО «Киевмлын» на сумму 30 млн. грн.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение о привлечении кредита для пополнения оборотных средств было принято наблюдательным советом предприятия 25 марта 2010 года. Кредит привлекается сроком на 27 месяцев, процентная ставка 28% годовых, дата подписания кредитного договора – 25 марта 2010 года, дата получения кредита – 2 апреля 2010 года. Обеспечение кредита – договор ипотеки имущественного комплекса «Хлебокомбинат №10».

Справка УНИАН. ОАО «Киевмлын» - комплекс, который производит высококачественную муку для хлебозаводов и кондитерских предприятий г. Киева и других регионов Украины.

На сегодняшний день производственная мощность предприятия составляет 1270 тонн переработанного зерна на сутки, а коллектив работников насчитывает 577 человек. Это дает возможность ежедневно поставлять свыше 1000 тонн высококачественной муки и другой продукции хлебокомбинатам, предприятиям общественного питания, торговой сети и другим потребителям г. Киева и Киевской области.