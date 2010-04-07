«Полтавакондитер» увеличил прибыль

ОАО «Полтавакондитер» в 2009 году увеличило чистую прибыль на 25% или 4,8 млн. грн., по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 24,3 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили на предприятии.

Отмечается, что в 2009 году предприятие увеличило активы на 11,8% или 22,0 млн. грн. - до 208,8 млн. грн., основные средства - на 5,1% или 3,4 млн. грн. до 71,0 млн. грн. увеличило, на 10,3% или 6,6 млн. грн. до 70,5 млн. грн. увеличило сумму дебиторской задолженности.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Полтавакондитер" – одна из самых крупных фабрик в кондитерской отрасли Украины, производит более 250 наименований кондитерских изделий.

76,27% акций "Полтавакондитер" принадлежит международному инвестиционному фонду UGF (пакетом управляет американская компания SigmaBleyzer), 23,73% акций принадлежат работникам предприятия.

Порядка 50% продукции фабрика экспортирует в Россию, Казахстан, Азербайджан, страны Прибалтики, Израиль и Германию.