«Оболонь» вывела на рынок квас «Богатырский»

Компания «Оболонь», один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков, вывела на рынок новый продукт – квас живого брожения «Богатырский».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, первые партии напитка уже разлиты на дочернем предприятии ЗАО «Оболонь» «Пивоварня Зиберта» в г. Фастов (Киевская обл.).

Сообщается, что квас «Богатырский» – это натуральный квас, полученный путем живого брожения, и изготовленный по классической технологии.

Новый напиток разливается в бутылки ПЭТ 1 и 2 л, а также в кеги 30 и 50 л. С конца марта «Квас Богатырский» доступен в розничной сети.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – крупнейший национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 9 предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компания «Оболонь» – крупнейший экспортер пива с Украины. По итогам 2009 года доля компании в экспорте составила 80%. Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.