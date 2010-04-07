Молокоперерабатывающее предприятие занизило обязательства по НДС

Подразделение налогового контроля юридических лиц Государственной налоговой администрации в Хмельницкой области в ходе проверки частного предприятия (деятельность в сфере переработки молока и производства сыра) выявило занижение обязательств по налогу на добавленную стоимость.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Хмельницкой области.

«Операции без переработки молока, которые осуществлялись предприятием, вносятся в общую декларацию по налогу на добавленную стоимость, однако этот субъект хозяйственной деятельности внес ее в специальную, т.е. льготную декларацию», - пояснили в подразделении ГНА.

В итоге, в бюджет доначислено 524,3 тыс. грн. налога на добавленную стоимость вместе с финансовыми санкциями.