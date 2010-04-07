Карловский машзавод завершил 2009 год с убытком

ОАО «Карловский машиностроительный завод» (г. Карловка, Полтавская обл.) завершило 2009 год с чистым убытком 1,787 млн. грн., тогда как в 2008 году чистая прибыль предприятия составила 8,053 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении завода, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2009 году завод увеличил активы на 27,4% по сравнению с 2008 годом – до 62,053 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Карловский машиностроительный завод» (г. Карловка, Полтавская обл.) осуществляет техническое проектирование и производство оборудования для пищевой, сахарной, комбикормовой и элеваторной отраслей промышленности. Практически все комбинаты хлебопродуктов, элеваторы и хлебоприемные пункты бывшего СССР укомплектованы оборудованием (зерносушилки, нории, транспортеры и т.д.) производства Карловского машиностроительного завода.