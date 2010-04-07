Хорольский механический завод увеличил прибыль

ОАО «Хорольский механический завод» (г. Хорол, Полтавская обл.) в 2009 году увеличило чистую прибыль в 2,1 раза, по сравнению с 2008 годом, до 15,556 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В соогбщении отмечается, что в 2009 году завод увеличил активы на 30,5%, по сравнению с 2008 годом, до 62,740 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2008 год Хорольский механический завод завершил с чистой прибылью 7,367 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Хорольский механический завод» (г. Хорол, Полтавская обл.) специализируется на выпуске оборудования для мельниц, элеваторов, комбикормовых заводов. На предприятии изготовляются сепараторы, зерноочистительные БСХ разной производительности, обивные машины для лущения, рассеивания РШ, РК, вальцедековые станки, шнеки и др.