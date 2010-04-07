Кабмин выделил из Стабфонда 100 млн. грн. для предприятий АПК
18:10, 07 апреля 2010Агро
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На компенсацию ставок по кредитам
Кабинет министров Украины выдел из Стабилизационного фонда 100 миллионов гривень на компенсацию процентных ставок по кредитам, привлеченным предприятиям агропромышленного комплекса, которая не была выплачена в 2009 году.
Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании КМУ.
Как сообщал УНИАН, в 2009 г. аграрии Украины привлекли более 5 млрд. грн. кредитов, тогда как в 2008 г. этот показатель составил 17,3 млрд. грн.
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