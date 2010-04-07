Кабмин выделил из Стабфонда 100 млн. грн. для предприятий АПК

Кабинет министров Украины выдел из Стабилизационного фонда 100 миллионов гривень на компенсацию процентных ставок по кредитам, привлеченным предприятиям агропромышленного комплекса, которая не была выплачена в 2009 году.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании КМУ.

Как сообщал УНИАН, в 2009 г. аграрии Украины привлекли более 5 млрд. грн. кредитов, тогда как в 2008 г. этот показатель составил 17,3 млрд. грн.