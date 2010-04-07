Хлебопеки просят Президента урегулировать отношения

Всеукраинская ассоциация пекарей Украины обращается к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой на законодательном уровне урегулировать вопрос взаимоотношений между торговыми сетями и производителями социальных продуктов, в том числе хлеба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент ассоциации Владимир СЛАБОВСКИЙ.

«Мы подготовили письмо и обратились к Президенту Украины на законодательном уровне решить вопрос между производителями социальных продуктов, в том числе хлеба, и торговыми сетями», – сказал он.

По словам В.СЛАБОВСКОГО, на сегодняшний день между производителями хлеба и торговыми сетями возникают сложности из-за того, что сети продлевают сроки расчета за полученную продукцию до 30-150 дней, хотя такая продукция, как хлеб, продается в течение суток. Такие действия сетей «вымывают» оборотный капитал предприятий и усложняют их работу.

В.СЛАБОВСКИЙ добавил, что пекари просят Президента инициировать внесение изменений в проект закона о внутренней торговле либо отдельным постановлением урегулировать этот проблемный вопрос.

В частности, пекари в своем письме призывают на законодательном уровне обязать сети сократить отсрочку платежей за хлеб до 5 дней с даты поставки, а за другие хлебобулочные продукты со сроком реализации трое суток – до 14 дней.

Также хлебопеки просят утвердить снижение объемов возврата нереализованной продукции до 3%, тогда как сегодня сети возвращают 100% нереализованной продукции. В.СЛАБОВСКИЙ подчеркнул, что это обяжет сети более тщательно планировать закупки и заказывать столько продукции, сколько они могут продать.

Также хлебопеки призывают запретить какие-либо взыскания платы за реализацию хлеба, поскольку сегодня некоторые сети в договорах возлагают на производителей даже такие расходы, как проведение корпоративных праздников и т.п.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины подчеркнул, что политика поведения торговых сетей ставит производителей в такие условия, при которых работать невозможно, поэтому хлебопеки надеются, что власть отреагирует на их обращение.