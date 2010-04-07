АМК подозревает Городоцкую районную государственную администрацию

Хмельницкое областное отделение АМКУ начало рассмотрение дела относительно Городоцкой районной государственной администрации по признакам антиконкурентных действий.

Об этом УНИАН сообщил председатель отделения Виталий ОЛУЙКО.

По его словам, в ходе плановой проверки выяснено, что, согласно распоряжению главы Городоцкой РГА от 18 августа 2008, управление агропромышленного развития, экономики и развития инфраструктуры райгосадминистрации должно было предложить сельхозтоваропроизводителям района проводить реализацию продовольственного зерна урожая-2008 в Хмельницком региональном отделению Аграрного фонда в рекомендованных объемах.

Кроме того, для 13 товаропроизводителей Городоцкого района были определены рекомендуемые объемы закупки продовольственного зерна для формирования государственного продовольственного резерва урожая 2008 года. Сельхозтоваропроизводителю ООО "Стиоми Холдинг" было рекомендовано использовать выращенное на территории района продовольственное зерно для обеспечения населения района хлебом и хлебобулочными изделиями и задекларировать его в установленном порядке, как зерно для удовлетворения потребностей Городоцкого района.

"Приведенные требования распоряжения ограничили права данных сельскохозяйственных товаропроизводителей относительно свободного выбора реализации и использования зерна, что могло привести к снижению конкурентоспособности этих субъектов хозяйствования", - сказал В. ОЛУЙКО.

Расследование продолжается.