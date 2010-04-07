Бельгийская компания построит комплекс по производству оборудования для сельхозтехники

В Житомирской области бельгийская компания Joskin S.A. построит современный комплекс по производству навесного оборудования для сельскохозяйственной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня губернатор Житомирской области Сергей РЫЖУК.

По его словам, о таком намерении ему сегодня утром сообщил во время встречи в облгосадминистрации директор бельгийской компании Виктор ЖОСКЕН.

С.РЫЖУК уточнил, что ориентировочная стоимость проекта составляет 10 млн. грн.

«В данный момент компания ищет участок для строительства завода», – сказал он.

По информации пресс-службы Житомирской ОГА, более конкретные договоренности будут достигнуты через месяц во время подписания договора о намерениях.