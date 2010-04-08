Китайский "Agricultural Bank" проведет IPO

Третий по объему активов банк КНР - "Agricultural Bank of China, АВС" (Сельскохозяйственный банк Китая), намерен привлечь в ходе первичного размещения акций (IPO) до 200 млрд. юаней ($29,3 млрд.), сообщает К2Кapital.

По некоторым данным, ABC уже предложил более 20 финансовым институтам выступить андеррайтерами сделки. Как ожидается, помимо, Китая, бумаги банка будут реализовываться и в Гонконге.

Напомним, последнее крупнейшее в мире IPO также провел китайский банк "Industrial & Commercial Bank of China", который привлек в 2006 году $22 млрд. Лидерство по объему IPO в 2010 году пока удерживает японская страховая компания Dai-ichi, которая привлекла $11 млрд. Следом за ней идет "Русал" с аналогичной сделкой объемом $2,24 млрд.