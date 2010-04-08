В Хмельницкой области посеяно 50% площадей яровых зерновых

По состоянию на 7 апреля в Хмельницкой области посеяно 50% или 95,4 тыс. гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела растениеводства Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Ванда СЕРДЮК.

По ее словам, яровой ячмень посеян на 68,1 тыс. га, яровая пшеница - 10,6 тыс. га, овес - 7,8 тыс. га, горох - 7,7 тыс. га, вика - 1,1 тыс. га.

"Отстают от посевного графика аграрии Славутского района, которые засеяли 22% площади ранних зерновых, Староконстантиновского - 33%, Полонского - 35%, Изяславского - 37% районов", - отметила В. СЕРДЮК.

Кроме того, в области посеяно треть посевов сахарной свеклы или 12,6 тыс. га.

Справка УНИАН. Под посевы 2010 году в Хмельницкой области запланировано посеять 307,2 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур, что на 25,2 тыс. га меньше прошлого года.