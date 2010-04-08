В Хмельницкой области посеяно 50% площадей яровых зерновых
95,4 тыс. гектаров
Об этом УНИАН сообщила начальник отдела растениеводства Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Ванда СЕРДЮК.
По ее словам, яровой ячмень посеян на 68,1 тыс. га, яровая пшеница - 10,6 тыс. га, овес - 7,8 тыс. га, горох - 7,7 тыс. га, вика - 1,1 тыс. га.
"Отстают от посевного графика аграрии Славутского района, которые засеяли 22% площади ранних зерновых, Староконстантиновского - 33%, Полонского - 35%, Изяславского - 37% районов", - отметила В. СЕРДЮК.
Кроме того, в области посеяно треть посевов сахарной свеклы или 12,6 тыс. га.
Справка УНИАН. Под посевы 2010 году в Хмельницкой области запланировано посеять 307,2 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур, что на 25,2 тыс. га меньше прошлого года.