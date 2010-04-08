«Нибулон» начал строительство зернового терминала

Сегодня в пгт. Артемовка Чутовского района Полтавской области ООО СП «Нибулон» (г. Николаев) начал строительство нового элеваторного комплекса по отгрузке зерновых и масличных культур.

Как сообщила журналистам пресс-служба «Нибулона», общая площадь нового терминала составит 7,9 гектаров. Объем хранения зерна составит 75,6 тыс. тонн; суточная мощность сушилок - 4 тыс. тонн, а мощность по отгрузке на железнодорожный и водный транспорт - по 5 тыс. тонн.

Строительство будет завершено к 1 июля 2010 года.

На строительстве нового элеватора будет использовано оборудование датской фирмы «CIMBRIA UNIGRAIN A / S». Качество этого оборудования уже проверена долгими годами сотрудничества и соответствует лучшим техническим показателям: высокая производительность - 250 тонн в час, надежный привод, компактные размеры, соответствующая толщина стали транспортеров и норий, удобство в использовании.

Также будет использовано оборудование других, уже проверенных, лучших отечественных и импортных производителей: «SCHMIDT-SEEGER AG» (Германия), «Mathews» (США); «SIMATEK A / S» (Дания); «RAKORAF» (Дания); «PRECIA -MOLEN »(Бельгия),« SYMAGа »(Испания),« Булат »(Украина),« Лорд »(Украина);« Калиновский машиностроительный завод »(Украина).

Напомним, в Полтавской области уже эксплуатируются два элеваторных комплекса ООО СП «Нибулон» - в г. Глобино и с. Ромодан. После их ввода в эксплуатацию в октябре прошлого года на этих элеваторах заготовлено уже почти 100 тыс. тонн зерна. Продолжается подготовка к началу строительства еще двух комплексов в Полтавской области.

Таким образом, к 1 июля 2010 г. будет функционировать восемь новопостроенных элеваторов ООО СП «Нибулон», из них четыре - речные терминалы; плановый общий объем элеваторных емкостей составит 2 млн. тонн, в том числе 600 тыс. тонн, построенных в рамках инвестиционного проекта.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП "Нибулон" отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.