В Донецкой области орошаются только 4% полей

В Донецкой области фактически орошаются только 4% сельскохозяйственных полей, имеющих оросительную сеть.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, всего на начало 2010 года площадь земель с оросительной сетью составила в Донецкой области 122,1 тыс. гектаров (6% всех сельскохозяйственных земель). Около 90% этих земель находится в пользовании предприятий, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур, остальные в процессе распаевания земель были переданы населению или зарезервированы.

Но, статистики подчеркнули, что площади, на которых фактически осуществляется полив сельскохозяйственных культур, гораздо меньше и продолжают сокращаться. Так, в 2009 году сельскохозяйственными предприятиями области реально орошалось лишь 5 тыс. гектаров, то есть 4% всех земель, которые числятся оснащенными оросительными системами. В настоящее время эта ситуация остается прежней.

Согласно инвентаризации, проведенной Донецким областным производственным управлением мелиорации и водного хозяйства, на площади 102 тыс. гектаров, что составляет 83% всех земель с оросительной сетью, в настоящее время полив вообще не может осуществляться. Из них на 55,5 тыс. гектаров оросительные системы пребывают в неудовлетворительном техническом состоянии, на 33,6 тыс. гектаров оросительная сеть подлежит списанию, остальная площадь не может использоваться из-за отсутствия дождевальных машин. Фактическое наличие дождевальных установок в области втрое меньше потребности, причем 88% их уже отработали нормативный срок.

В то же время, в облстатуправлении подчеркнули, что в условиях донецкого климата с его засушливо-суховейными явлениями и дефицитом осадков для стабильного производства сельскохозяйственной продукции особое значение имеет мелиорация.

И там, где орошение сохранилось, оно дает значительный эффект. В поливе особенно нуждаются овощи. Удельный вес орошаемых посевных площадей овощных культур, возделываемых сельскохозяйственными предприятиями области, в прошлом году составил 80%, картофеля – 78%. В общей площади зерновых культур доля орошаемых составляла лишь 0,2%, чуть выше этот показатель по кормовым культурам – 1%, плодово-ягодным насаждениям – 6%. В структуре всех политых земель на картофель, овощи и бахчевые культуры приходилось 38%, на кормовые культуры – 30%, на зерновые – четверть, на плоды и ягоды – 4%, на технические культуры – 2%.

Урожайность сельскохозяйственных культур на поливе значительно превысила ее уровень на богарных землях, в частности, кукурузы на силос, зеленый корм, сенаж – на 23%, зерновых культур и продовольственной бахчи – в полтора раза, кормовых корнеплодов и картофеля – в 2,3 раза, овощей – в 3 раза. Урожайность же семечковых (яблоко, груша и т.п.) на поливе достигла 170 центнеров с одного гектара, в то время как на богарных землях она составила менее 3 центнеров с гектара.