Корея намерена строить дистрибуторский центр сельхозпродукции

Корея намерена участвовать в строительстве дистрибуторского центра сельскохозяйственной продукции в Киевской области. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

Сообщается, что 6 апреля в МинАП прошли переговоры министра аграрной политики Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА с Послом Республики Корея в Украине Пак Ро БЬОКОМ.

В ходе встречи корейская сторона сообщила о намерениях реализовать проект по созданию в пригороде Киева дистрибуторского центра сельскохозяйственной продукции. Предварительная стоимость проекта оценивается в 1 млн. долл. 19-23 апреля т.г. планируется визит в Украину корейской делегации для обсуждения этого вопроса с украинскими экспертами.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества в аграрном секторе. Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что «успешной формой сотрудничества было бы создание украинско-корейского технологического парка в отрасли сельского хозяйства». Министр отметил, что согласно с заданием Президента Украины планируется определить АР Крым как экологически чистую зону и свободную экономическую зону, поэтому было бы целесообразно обсудить общие проекты именно на территории АР Крым. Также он отметил, что Украину интересует сотрудничество в отрасли развития логистической системы.

Как сообщал УНИАН, Н.ПРИСЯЖНЮК прогнозирует строительство первого пилотного оптового сельскохозяйственного рынка в Киевской области. Он отметил, что первый пилотный проект по строительству такого рынка должен быть реализован в Киевской области, поскольку здесь сконцентрирован наибольший рынок потребителей и хорошая транспортная развязка.

«Проект в Киеве будет пилотным. Для этого мы предусматриваем в бюджете-2010 125 млн. грн.», - сказал он. Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что для строительства рынка министерство рассматривает несколько земельных участков в Киевской области, которые принадлежат Министерству агрополитики или учреждениям аграрной науки.

По словам министра, уже есть большое количество заинтересованных инвесторов для реализации этого проекта. «Есть страны, которые уже сегодня готовы финансово поддерживать строительство таких рынков, например, Корея, Италия», - сообщил он.