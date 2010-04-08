В Киеве прошел II Всеукраинский форум пекарей Украины, организованный Всеукраинской ассоциацией пекарей при участии профсоюзных организаций АПК в Украине.

В работе форума 7 апреля приняли участие около 70 представителей хлебопекарных предприятий со всех регионов Украины, сообщили УНИАН во Всеукраинской ассоциации пекарей.

Главной темой для обсуждения были условия сотрудничества производителей хлебобулочной продукции с сетевыми супермаркетами. В частности, участники мероприятия отметили, что сегодня, осознав собственную значимость в процессе посредничества между производителями и конечными потребителями, некоторые торговые сети злоупотребляют своим положением, диктуя производителям свои условия. Страдают от этого практически все отечественные производители хлебобулочной продукции и потребители.

Так, наиболее болезненным вопросом является рост сроков отсрочки платежей за поставленную хлебобулочную продукцию, которая достигает от 30 до 125 дней за изделия, срок реализации которых составляет от 24 до 72 часов, и рост задолженности за поставленную продукцию. Таким образом, сети получают в бесплатное пользование значительные суммы средств, которые фактически являются беспроцентными кредитами за счет пекарей. Предприятия вынуждены работать на грани кризиса, постоянно испытывая дефицит оборотных средств. И это лишь некоторые из примеров злоупотребления супермаркетов. В итоге, за первый квартал 2010 года расходы на сбыт увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., отмечают пекари.

Участники форума видят решение проблемы в принятии соответствующих законодательных или нормативных актов. Производители хлебобулочной продукции направили свои предложения Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой помочь урегулировать ситуацию. В частности, пекари предлагают сократить расчеты за поставленную хлебобулочную продукцию с 5 до 14 дней, уменьшить объемы возвращения нереализованной продукции, освободить от каких-либо дополнительных плат. Выполнение всех этих условий позволит стабильно работать хлебопекарным предприятиям, а также сдерживать рост на хлебобулочную продукцию за счет сокращения расходов на сбыт.