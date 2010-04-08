В Полтавской обл. будут реализовываться новейшие технологии

В Полтавской области будут реализовываться новейшие европейские технологии по торговле зерном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня генеральный директор ООО СП “Нибулон” Алексей ВАДАТУРСКИЙ во время торжественной церемонии начала строительства элеваторного комплекса по отгрузке зерновых и масличных культур в пгт. Артемовка Чутовского района Полтавской области.

“С этого года мы будем планировать залоговые закупки для аграриев. Мы будем отслеживать колебания цен на Чикагской бирже. Полтавские аграрии будут знать, как ведет себя кукуруза на мировом рынке. Мы будем осуществлять залоговые закупки и вместе будем решать, когда финально реализовать кукурузу на нашем предприятии. Такого здесь не было. Это самые современные европейские технологии по торговле зерном”, - сказал А.ВАДАТУРСКИЙ.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП "Нибулон" отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.

Полтавская область славится выращиванием кукурузы. Годовой объем производства этой культуры достигает 1,5 млн. тонн.

“Нибулон” является лидером среди экспортеров кукурузы из Украины в Египет (экспортирует 57% объемов).