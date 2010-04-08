Молочная компания «Галичина» заявляет, что почти все ее счета разблокированы

ЗАО «Галичина» заявляет о том, что почти все счета компании разблокированы.

Об этом сказано в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

«Уже через несколько часов после попытки заблокировать счета ЗАО «Галичина», согласно наложенному постановлением государственного исполнителя аресту, подразделение принудительного исполнения решений отдела ГИС во Львовской области полностью разблокировал их. Предприятие работает и осуществляет платежи в обычном режиме», – сказано в сообщении.

По данным компании, на сегодняшний день под арестом остались только средства в сумме 1,55 млн. грн., которые находятся на одном счете Львовского областного филиала АБК «Укрсоцбанк».

Компания сообщает, что с 20 марта этого года ЗАО «Галичина» официально сообщила о намерениях реструктуризировать задолженности по облигациям серий А, В и С и пригласила к обсуждению ее условий всех владельцев данных облигаций.

«С целью достижения консенсуса 30 марта т.г. состоялась встреча менеджмента компании и представителей инвесторов-владельцев облигаций. По результатам обсуждения 2 апреля «Галичина» отправила владельцам облигаций свои официальные предложения относительно реструктуризации путем обмена на облигации новой серии, которые будут выпущены исключительно с целью рефинансирования погашения облигаций серий А, В и С», – сказано в сообщении ЗАО «Галичина».

Реструктуризация является вынужденным шагом для решения вопроса последующего осуществления компанией производственной деятельности и обеспечения поступления необходимого объема средств для полного расчета со всеми владельцами долговых обязательств ЗАО «Галичина».

Как сообщал УНИАН, в феврале 2010 года «БМ Банк» заявил о том, что ЗАО «Галичина» отказывается платить по своим корпоративным облигациям серии А и С. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЗАО «Галичина», чтобы не повышать цены на молочную продукцию, компания пытается договориться с партнерами об отсрочке финансовых платежей.

Банк подал в суд исковые заявления о принудительном взыскании с ЗАО «Галичина» сумм задолженностей по обеим сериям облигаций.

7 апреля т.г. пресс-служба «БМ Банка» сообщила, что в рамках судебного производства о принудительном взыскании с ЗАО «Галичина» сумм задолженностей по облигациям в обеспечение исковых требований ОАО «БМ Банк» арестованы счета молочной компании «Галичина» в ряде украинских банков.

По информации банка, в 2009 году банк предложил облигации ЗАО «Галичина» серий А и С к досрочному выкупу. Часть облигаций была выкуплена эмитентом, а оставшаяся задолженность реструктуризирована. В дальнейшем «Галичина» «неаккуратно гасила задолженность перед «БМ Банком», а в последнее время и вовсе прекратила выплаты».

Справка УНИАН. ЗАО «Галичина» – украинская молочная компания, основанная в 1998 году. Мощности основной производственной площадки – Радеховского молокозавода – позволяют перерабатывать 350 тонн молока в сутки.

Основные ТМ: «Галичина», «Мої корівки», «12 вітамінів».

ОАО «БМ Банк» (Киев) зарегистрировано 8 ноября 2005 года.

На 1 января 2010 года активы банка составили 2,926 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,343 млрд. грн., обязательства – 2,682 млрд. грн., уставный капитал – 340,658 млн. грн., собственный капитал – 243,759 млн. грн.

В 2009 году ОАО «БМ Банк» получило убыток в размере 112,749 млн. грн. против 10,102 млн. грн. прибыли в 2008 году.

ОАО АКБ «Банк Москвы» (Российская Федерация) владеет 100% в уставном капитале украинского кредитно-финансового учреждения.