ИПЦ в Винницкой обл. в марте составил 100,8%

Индекс потребительских цен в Винницкой области в марте составлял 100,8%, с начала 2010 года – 103,9%.

Об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области, переданном агентству УНИАН.

По сообщению, на потребительском рынке области в марте по отношению к февралю 2010 цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 1,2%.

Потребительские цены в области на масло выросли на 1,4%, алкогольные напитки, табачные изделия - на 2,2%, рыбу и продукты из рыбы - на 2,3%, маргарин и другие растительные жиры - на 4,2%, яйца - на 4,6%.

Вместе с этим, масло подсолнечное подешевело на 0,1%, молоко - на 0,9%, сало - на 3,6%.

Овощи подорожали на 3,3%, в т.ч. капуста свежая - на 4,0%, морковь, свекла, лук, грибы - на 5,1%, картофель - на 6,5%.

Фрукты возросли в цене на 6,2%, среди них бананы - на 24,7%.

Сахар стал дешевле на 4,7%.

Цены в сфере транспорта повысились на 0,3% при этом бензин стал дороже на 0,7%.

Услуги здравоохранения подорожали на 0,4%, отдыха и культуры - на 0,3%.