В Винницкой обл. засеяли сахарной свеклой почти половину

Аграрии Винницкой области засеяли сахарной свеклой 44% запланированных под посев площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, на сегодняшний день засеяно 30,924 тыс. га. от запланированных 70,958 тыс. га.

Кроме того, аграрии засеяли ранними зерновыми и зернобобовыми 73%, или 166,658 тыс. га от планируемых 228,502 тыс. га.

В том числе, яровой пшеницей засеяно 65%, или 17,061 тыс. га, при плане 26,269 тыс. га; ячменем – 73%, или 132,595 тыс. га, при плане 180,939 тыс. га; овсом – 74%, или 5,650 тыс. га, при плане 7,674 тыс. га; горохом – 79%, или 10,722 тыс. га. при плане 13,620 тыс. га.

Подсолнечником в области засажено 10% площадей, или 11,174 тыс. га, при запланированных 114,599 тыс. га. и рапсом - 3,106 тыс. га, а также произведен подсев по озимым зерновым на площади 8,601 тыс. га.