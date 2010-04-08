Акционеры "Ивано-Франковск-Винницамясо" переизбрали Иванову

Акционеры "Ивано-Франковск-Винницамясо" переизбрали Надежду ИВАНОВУ директором предприятия.

Об этом говорится в сообщении предприятия, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, Н.ИВАНОВА акциями предприятия не владеет и до переизбрания находилась на должности 3 года.

Как сообщал УНИАН, „Ивано-Франковск-Винницамясо” 2008 год завершил с убытком 23,582 млн. грн. против 0,222 млн. грн. прибыли в 2007 году, увеличив чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 62,65%, или на 102,566 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 266,281 млн. грн.

Справка УНИАН. Завод компании „Ивано-Франковск-Винницамясо” построен в Виннице в 1932 году. В советские годы предприятие было главным производителем мясных консервов для армии. Ассортимент выпускаемой продукции ОАО "Ивано-Франковск- "Винницамясо" состоит из мяса и субпродуктов всех видов животных, более 50 наименований колбасных изделий и 20 наименований консервных изделий.

60,1% ОАО „Ивано-Франковск-Винницамясо” принадлежат компании Nemco Invest LLP (Великобритания).