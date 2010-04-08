В Херсонской области ИПЦ составил 100,9%

В Херсонской области индекс потребительских цен и индекс цен производителей промышленной продукции в марте составили, соответственно, 100,9% и 100,4%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, индекс потребительских цен и индекс цен производителей промышленной продукции по Украине составили 100,9% и 103%.

В частности, на потребительском рынке Херсонской области в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в среднем на 0,9%. Больше всего (на 8,9-7,6%) подорожали лук репчатый, яйца и кисломолочная продукция. На 6,0-0,1% стали дороже фрукты, масло сливочное, хлеб и хлебопродукты, кофе, чай и какао, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы, сыры и масло.

В то же время, на 5,8-0,2% подешевели морковь, животные жиры, сахар, свекла, картофель, капуста, мясо и мясопродукты, и молоко.