Машиностроительный завод им. Макарова заключил соглашение с Кубой

ПО «Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова» (Днепропетровск) заключило соглашение о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Кубы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства промышленной политики Украины, документ был подписан в ходе визита делегации завода в Гавану (Куба).

Согласно сообщению, в ходе переговоров были рассмотрены вопросы украинско-кубинского сотрудничества в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, в частности, о возобновлении прямых поставок запасных частей к тракторам марки ПМЗ, экскаваторного оборудования марки «Борекс», тракторных шин, сеялок, плугов и опрыскивателей.

Кроме того, кубинцы выразили заинтересованность предложением украинской стороны возобновить прямые поставки тракторов, тракторокомплектов и навесного оборудования непосредственно с заводов-производителей. С этой целью планируется создать совместное украинско-кубинское предприятие, которое займется восстановлением работоспособности существующего парка сельскохозяйственной техники Кубы, снабжением тракторами и запасными частями на рынки стран Центральной Америки и Карибского бассейна.

Справка УНИАН. ГП «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова» – одно из ведущих промышленных предприятий Украины по производству ракетно-космической техники. В производстве освоены уникальные технические решения и технологии, которые объединяют такие отрасли производства, как металлургическая, машиностроение, инструментальная и прочие. Завод производит ракетоносители, космические аппараты, ветроэнергоустановки, а также городской транспорт, тракторы, контейнеры, технологическое оборудование для производства летательных аппаратов, сельскохозяйственную технику и пр.