Аграрии Хмельницкой области провели подкормку озимых
21:14, 08 апреля 2010Агро
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По состоянию на 7 апреля т.г. аграрии Хмельницкой области провели подкормку 80%, или 187,1 тыс. га, посевов озимых зерновых.
Об этом УНИАН сообщила начальник отдела растениеводства Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Ванда СЕРДЮК.
Она отметила, что полностью завершили подкормку три района: Виньковецкий, Волочиский и Полонский. Также к финишу подходят Летичиский (99%), Держажнянский (97%), Дунаевецкий (92%) и Шепетовский (91%) районы области.
Кроме того, в области подкормлено 45 тыс. га озимого рапса.
Всего аграрии Хмельницкой области запланировали провести подкормку 240 тыс. гектаров озимых культур.
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