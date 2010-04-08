Аграрии Хмельницкой области провели подкормку озимых

По состоянию на 7 апреля т.г. аграрии Хмельницкой области провели подкормку 80%, или 187,1 тыс. га, посевов озимых зерновых.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела растениеводства Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Ванда СЕРДЮК.

Она отметила, что полностью завершили подкормку три района: Виньковецкий, Волочиский и Полонский. Также к финишу подходят Летичиский (99%), Держажнянский (97%), Дунаевецкий (92%) и Шепетовский (91%) районы области.

Кроме того, в области подкормлено 45 тыс. га озимого рапса.

Всего аграрии Хмельницкой области запланировали провести подкормку 240 тыс. гектаров озимых культур.