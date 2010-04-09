Уволен гендиректор Аграрного фонда Иванишин

Распоряжение Кабмина

Кабинет министров Украины уволил Владимира ИВАНИШИНА с должности генерального директора Аграрного фонда. Соответствующее распоряжение (от 7 апреля т.г. №810-р) опубликовано на сайте правительства. Отмечается, что В.ИВАНИШИН уволен в связи с переходом на другую работу. Напомним, Кабмин назначил В.ИВАНИШИНА гендиректором Аграрного фонда в августе 2007 г.

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