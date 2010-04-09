Уволен гендиректор Аграрного фонда Иванишин
16:13, 09 апреля 2010Агро
1
Распоряжение Кабмина
Кабинет министров Украины уволил Владимира ИВАНИШИНА с должности генерального директора Аграрного фонда.
Соответствующее распоряжение (от 7 апреля т.г. №810-р) опубликовано на сайте правительства.
Отмечается, что В.ИВАНИШИН уволен в связи с переходом на другую работу.
Напомним, Кабмин назначил В.ИВАНИШИНА гендиректором Аграрного фонда в августе 2007 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter