Украина начала сев сахарной свеклы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины.

Согласно сообщению, сев сахарной свеклы уже начался в 14 областях, уже посеяно 66,2 тыс. га, или 16% от прогноза.

«В ближайшие годы рынок сахара и выращивание сахарной свеклы будут экономически выгодными… Наша цель – довести посевы сахарной свеклы в этом году до 420 тыс. га, нужно найти необходимые стимулы и мотивы», – сказал министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

При этом он добавил, что Минагрополитики настаивает на выделении из госбюджета-2010 дотации на уровне 1 тыс. грн. на гектар посеянной сахарной свеклы. «Порядок использования этих средств будет выписан таким образом, чтобы они шли не на проедание и не для галочки, а на стимулирование и мотивирование посевов сахарной свеклы – качественных и высокопродуктивных», – отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» прогнозирует посев сахарной свеклы на площади 450 тыс. га в текущем году. По мнению специалистов ассоциации, увеличению посевов будет способствовать резкий рост цен на сахар на внутреннем рынке Украины.

Напомним, в 2009 году сахарная свекла была посеяна на площади 330 тыс. га. Урожай свеклы составил 10 млн. тонн. Производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 года составило 1,267 млн. тонн. Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается в 2 млн. тонн.