МинАПК прогнозирует пересев 1 миллион га озимых

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует пересев озимых культур на площади 1 млн. га. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба МинАП.

По данным министерства, из 8,6 млн. га озимых на зерно в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 85% посевов, остальные 15% оцениваются как слабые и изреженные, в том числе погибло около 3%.

По словам министра аграрной политики Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА, по предварительным расчетам, пересеву подлежит около 1 млн. га озимых, в том числе озимых зерновых - до 500 тыс. га и около 400 тыс. га рапса. Больше таких площадей в Полтавской, Сумской, Донецкой и Харьковской областях.

В министерстве отметили, что вся посевная площадь под урожай 2010 г. составит 26,9 млн. га, что превышает показатели прошлого года. По данным министерства, на сегодня уже завершен сев ранней группы зерновых и зернобобовых культур в АР Крым на площади 87,6 тыс. га (146%), в Одесской области посеяно 99%, Херсонской – 85%, Николаевской – 84% и Запорожской – 86% от прогноза.

При этом в МинАП сообщили, что на сегодня отмечается проблема с обеспечением весенне-полевых работ горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями.

Сообщается, что на период января-июня предусматривалось закупить и использовать 787 тыс. тонн питательных веществ. По данным регионов, на 7 апреля закуплено 696,1 тыс. тонн, или 88% от заявки, из них уже использовано 296 тыс. тонн. Кроме того, к весенне-полевым работам сельхозтоваропроизводители приобрели 350 тыс. тонн дизтоплива (83% от потребности) и 91,5 тыс. тонн бензина (83% от потребности на комплекс работ).

По информации министерства, в проведении весенне-полевых работ планируется задействовать более 320 тыс. тракторов и 375 тыс. почвообрабатывающих машин. Готовность тракторов составляет 96%, а почвообрабатывающей и посевной техники - почти 98%, что на уровне аналогичного периода прошлого года.