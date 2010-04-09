«Кременчугмясо» просит РФ возобновить экспорт мясной продукции

ОАО «Кременчугмясо» (Кременчуг, Полтавская обл.) обратилось в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) с просьбой выдать разрешение на возобновление экспорта мясной продукции предприятия в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила председатель правления предприятия Ирина ДРОЗДОВА.

«После запрета ими (Россельхознадзором – УНИАН) проведена повторная экспертиза нашей продукции. Продукция качественная. Мы обратились с просьбой о возобновлении сотрудничества и поставок», – сказала она.

По словам И.ДРОЗДОВОЙ, вопрос не удастся решить очень быстро. Что касается самого предприятия, то, как и раньше, оно работает стабильно.

Напомним, Россельхознадзор с 12 марта т.г. временно запретил ОАО "Кременчугмясо" ввозить на территорию России свою продукцию, поскольку в ходе проверки импортируемой производителем говядины были выявлены запрещенные вещества, в частности листерии (бактерии, некоторые виды которых являются возбудителями болезней у животных и людей).

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугмясо" – одно из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Украины. Создано в июле 1998 года.

Мощности ОАО "Кременчугмясо" рассчитаны на переработку 70 тонн колбасных изделий и копченостей в сутки. Продукция выпускается под ТМ «Фарро». Ассортимент составляет более 250 наименований. Продукция представлена во всех регионах Украины, поставляется в крупнейшие сети супермаркетов.