Аграрии Житомирщины потратили на посевную 217,5 млн. грн.

Аграрии Житомирской области уже потратили на покупку материально-технических ресурсов для посевной половину необходимых средств.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что для финансирования весене-полевых работ необходимость в средствах составляет 495 млн. грн., из которых уже потрачено для названных целей 217,5 млн.грн.

Хозяйства региона начали посевную с готовностью тракторов на 89%, грунтообрабатывающей и посевной техники на 90-94%, что на 1-3% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Также в регионе уже акумулировано на апрель-май этого года 2,5 тыс. тонн дизельного топлива при его необходимости в 5,1 тыс. т. Аналогичная ситуация сложилась в области и с бензином, которого уже закуплено 683 т. при потребности в 1266 т. (54%).